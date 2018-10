Jeux Vidéo

Après les 50 jeux annulés en physique sur XBox One en Europe par Atari et AT Games ( blog_article425325.html ) la dégringolade continu.8 To Glory le jeu officiel de la Professional Bull Riders, l'organisation professionnelle de rodéo sur taureau, aura droit à une sortie physique en France mais uniquement sur PlayStation 4 (et en exclu chez Micromania).Le jeu sera dispo seulement en demat sur Xbox One en Europe, mais l’honneur est sauf car il aura quand même droit à une sortie boite aux US (le pays des rodéo sur taureau et des joueurs Xbox avec des doigts boudinés)La page sur Micromania Zing :Le site officiel :