Les surprises de fin d’année ne sont pas terminées chez Xbox et le Xbox Game Pass va semble-t-il accueillir prochainement un nouveau jeu de taille après Forza Horizon 4, il s’agit de Ashen. Annoncé à l’E3 2015, le jeu de Aurora 44 aura largement intrigué avec ses personnages sans visages et créatures volantes mystérieuses. Dans Ashen, le vagabond solitaire qu’on incarnera devra façonner ses relations avec les personnages qui se trouveront sur sa route. La bonne nouvelle, c’est que le jeu rejoindra le programme Xbox Game Pass lors de sa sortie en fin d’année, ce qui signifie qu’il arrivera soit le mois prochain, soit le mois d’après.

Who likes this ?

posted the 10/01/2018 at 08:52 PM by chester