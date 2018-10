Google fait depuis de longs mois parler de lui. Si l’on sait que le géant américain allait débarquer dans le monde du jeu-vidéo, la forme restait encore en suspens. Aujourd’hui, nous en apprenons davantage sur la solution Yeti de Google. Project Stream. C’est donc le nom du service qui permettra aux possesseurs d’un pc de jouer directement depuis leur navigateur Google Chrome. Et par un hasard de calendrier fou, le premier jeu supporté sera Assassin’s Creed Odyssey ! D’abord disponible sous la forme d’un test, cette application de Google Yeti permettra de jauger la faisabilité à grande échelle de la technologie. Latence, input lag et autres détails techniques seront ainsi travaillés lors de cette phase. La promesse du service ? Jouer dès 25 Mbits de connexion en 1080p, 60 images par secondes. http://xboxsquad.fr/news/2018/10/project-stream-de-google-assassins-creed-odyssey-premier-jeu-dispo/

posted the 10/01/2018 at 08:26 PM by chester