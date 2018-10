Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Il y a quelques jours, une Rumeur voulait que Nintendo serait en train de boycotter Amazon France, ce qui en résulterait l'absence de console et de certains jeux sur le site. Les annulations se poursuivraient. En effet, les fans qui ont pré-commandé le jeu de Nintendo, Daemon x Machina, sur le Nintendo Switch, ont reçu le mail suivant : "Bonjour. En raison d'un manque de disponibilité, nous ne pourrons pas obtenir les articles suivants de votre commande: Daemon X Machina - Nintendo Switch." A noter que le jeu Daemon x Machina n’a pas encore de date de sortie fixe pour l’année 2019. Cela n’a donc aucun sens pour Amazon d’annuler la commande. A voir les raisons et si ça généralise...Source : https://gearnuke.com/amazon-cancelling-nintendo-game-pre-orders-amazon-vs-nintendo/

posted the 10/01/2018 at 06:44 PM by link49