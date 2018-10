Bonjour tout le monde, jpasse en coup de vent pour prévenir pour les intéresser que le Pack Starter du jeu Starlink Battle for Atlas pour la Switch est a 58.90€ sur amazon comparer a du 80€ chez les autres, je suis tomber dessus en ayant la page des meilleurs ventes switch. Le jeux m’était passer littéralement a coté, si vous avez mieux n’hésiter pas a partager comme il sort le 16 de ce mois ci .. 2 semaine ça passe vite. https://www.amazon.fr/Starlink-Starter-Pack-Nintendo-Switch/dp/B07DP6C7XK/ref=zg_bs_12366240031_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=QNPQD9JXAMHVD731DGX5

posted the 10/01/2018 at 06:40 PM by sylphide