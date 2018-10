L'éditeur Mana Book se déchaîne depuis quelques mois.Après nous avoir délicieusement servi le fabuleux artbook Art of Mana issu de la série Secret of Mana (Seiken Densetsu), puis régalé les fans de Dragon Quest avec cette merveille Voilà qu'un nouvel artbook Final Fantasy vient d'être annoncé. Ce dernier est un peu particulier puisqu'il s'agit de, dirigé par Tatsuya Tanaka.Ce sont en fait des photos d'univers Final Fantasy recrée avec des objets du monde réel. De simples gobelets, balles de tennis, CD, ou objets du quotidien utilisés avec beaucoup d'ingéniosité ! Les photos parlent d'elles-même, mais certaines scènes ont un charme fou !Préco pour 12,90€ (pour une fois, le prix est correct)sur Amazon sur Fnac

posted the 10/01/2018 at 03:22 PM by xenofire