Voici une Rumeur concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Il semblerait que certains joueurs Ps4 jouent déjà au jeu. C'est très peu probable que ça soit une copie pour les testeurs, car ça serait trop tôt. De plus, Rockstar Games n'est pas connu pour envoyer des copies aux testeurs. Ils organisent traditionnellement des événements avant le lancement pour les testeurs. Il est donc possible que certains aient réussis à acheter le jeu en avance :Reste plus qu'à espérer que les spoilers ne circulent pas trop vite si cette rumeur se concrétise. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur PS4 et Xbox One…Source : https://gearnuke.com/red-dead-redemption-2-played-ps4-early-access-leaked/