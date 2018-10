Je viens de tomber sur la pagedu remaster d'qui a été mise à jour avec des images inédites et voilà ce que ça donne :Agréablement surpris, on a plus qu'une simple mise à jour HD. Sans casser trois pattes à un canard, les nouvelles textures rendent plutôt bien, même si je doute que le gameplay a été « totalement réajusté », à voir.Ah, oui, la date de sortie : elle est fixée au 29 novembre, soit quelques jours avant la sortie du prochain film.En tout cas, vivement surtout les premières images du troisième volet !

posted the 10/01/2018 at 11:14 AM by sebalt