Hello les gamers et gameuses,Aujourd'hui c'est la fin de l'embargo pour Assassin's Creed Odyssey et je vous offre du gameplay maison avec Kassandra, capturé en 4K sur la Xbox One X.Lors de la capture les voix françaises n'étaient pas disponibles, la VO est excellente et autant le dire Kassandra à un sacré charisme, un personnage bien travaillé et que dire de l'histoire qui est folle dès les premières heures.J'ai finalement de mon côté garder le jeu en VO, la version française de Kassandra ne m'as pas plu, pas assez travaillée et surtout trop guerrière alors que Kassandra à aussi son côté féminin qui ressort. Par contre Alexios elle est top, le doubleur est Adrien Anthoine à qui l'ont doit les voix de : Batman dans les Arkham et aussi la voix de Thor et Sully dans le film Avatar mais pas que...Ce gameplay est pris au cours des trois premières heures et garanti sans spoil, c'est uniquement des phases de gameplay et le seul dialogue inclut c'est pour une quête secondaire, histoire de vous montrer les choix de dialogues.Donc voilà près de dix minutes pour vous afin que vous vous fassiez un petit avis sur le gameplay, je ne donnerai pas mon avis final mais... après de nombreuses heures dessus déjà c'est tout bon !