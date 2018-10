Hello Tout le monde!Comme d'hab', une fois par mois, je partage avec vous un peu de lecture avec le bilan de Gameforever pour le mois de Septembre!Au programme : toutes les grosses sorties consoles ont été testées par les membres : Spiderman, Shadow of The Tomb Raider, Dragon Quest XI, Xenoblade 2 : Torna sont les têtes d'affiches de la rentrée!Il y a également d'autres titres de la gen' un peu plus ancien (Mass Effect Andromeda, Detroit Become Human, Zelda l'Ode aux Prodiges...) et pas mal de rétro Nes, Snes et Atari ST!Le bilan complet avec la liste des 34 jeux testés et tous les liens :Bonne lecture!Extraits de quelques avis pour Kyo :Le lien direct / vous voulez donner aussi votre avis :[url=http://www.gameforever.fr/index.php?page=inscription]http://www.gameforever.fr/index.php?page=inscription[/url]