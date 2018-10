Voici une Information concernant la Ps4 :Sony va baisser le prix au Japon de la Ps4 Pro, passant de 44 980 yens à 39 980 yens le 12 octobre prochain. Les Bundles annoncés, comme ceux de Kingdom Hearts III et Call of Duty : Black Ops III baisseront également. Un Bundle Red Dead Redemption 2 sortira au Japon :Ceci devrait enrailler la baisse de la console au Japon, et appuierait un peu plus les rumeurs d'une Ps5 en 2019...Source : https://gearnuke.com/ps4-pro-official-price-drop-japan/