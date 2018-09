Salut, les gens!! Alors voici une petite vidéo publié en pleine nuit, mais justement quand j'étais inspiré pour vous parler d'un sujet qui me touche et que je trouve intéressant, comment aborder le jeu vidéo quand on est handicapé, quels sont les problèmes rencontrés et à quoi faut il faire vraiment attention.



Dans mon cas, je suis hémiplégique et épileptique et je parle de ma propre expérience, mais si vous avez d'autre handicaps et voulez partager vos propres problèmes ou rajouter des choses, n’hésitez pas à la faire (si vous êtes d'accord, je pourrais même refaire une video résumant vos ressentis pour les faire partager à un plus grand nombre.)



Plus que jamais, n’hésitez pas à partager la video au plus grand nombre,avec cette video, j'espère aider pas mal de gens qui peuvent avoir besoin de conseil ou de clés pour jouer au jeu vidéo ou bien ont juste peur de conseiller à des personnes handicapées de jouer aux jeux videos.



Si d'ailleurs, ça pouvait changer le point de vue de certains sur le jeu video en montrant l'aspect thérapeutique que ça peut avoir, ce serait cool, donc vraiment, partager la video même avec des personnes pas en contact avec le milieu du jeu video mais connaissant des handicapés moteur.