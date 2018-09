Voici des Images du jeu Soul Calibur VI :J'ai testé la Beta sur Ps4, car il fallait être abonné au Xbox Live apparemment sur Xbox One pour y jouer. Ça reste un bon jeu de combat, bien que ça mettait du temps pour trouver un adversaire. Le jeu est franchement beau. Heureusement en tout cas que Geralt de Riv est présent, car sinon, ça donnait pas très envie je trouve...Source : member15179.html

posted the 09/30/2018 at 09:56 PM by link49