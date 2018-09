L'époque ou tu attendait le jour J pour aller fouiner a ton kiosque si le dernier magazine était sorti,sinon tu prenais le bus et tallais en centre ville chercher dans toutes les presses,en mode deter a 12 ans.Putain.Tu apprécié chaque ligne,chaque image.Je comparé les tests de chaque magasine.C'etait enorme.Les cd de demos du PSmag,les sublimes couv de Joypad,le charme de console Max,le classe de Total play,les trucs peu connu come Hardcore gamers...J'ai pas assez de smiley quand je repense a l'epoque PLAY....

posted the 09/30/2018 at 07:52 PM by denton