PS : Et vous, quel est (ou quelles sont) le jeu (ou les jeux) dont l'effet d'eau vous a le plus marqué ?

Un des éléments qui permet de voir l’évolution technique des jeux vidéo, c'est l'eau.Comme dit le commentaire : "l'eau c'est la vie".Le plus compliqué c'est justement de donner vie à l'eau.

Who likes this ?

posted the 09/30/2018 at 06:50 PM by nicolasgourry