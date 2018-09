Voici mon Premier Avis sur le jeu Xenoblade Chronicles 2 : Torna - The Golden Country :J'ai fini le jeu Xenoblade Chronicles 2 après 350 heures de jeu. Là, j'en suis à 30 heures je crois, et je surkiffe.En fait, c'est la version plus mature du jeu de base, avec un humour plus adulte, et quelques situations elle aussi plus adultes sur e fond et la forme.Les personnages sont aussi plus réussis, même si Rex et son évolution dans le premier était une réussite. Le système de combat a aussi été amélioré.Le système de camps est aussi une excellente idée. Les sous-quêtes restent assez basiques, mais se laissent faire.Le Scénario est aussi assez classique, se passant avant les éléments du jeu principal. Il y a quelques révélations, mais ça reste assez basique.Le Système des Lames rares est selon moi moins prise de tête, vu qu'il n'y en a aucune à obtenir par cristal-cœur. Du coup, on se focalise sur les Sociogrammes de celles présentes.Les musiques restent magnifiques. Et certains environnements sont juste splendides.Mais ce qui me marque le plus, c'est qu'on est je pense devant le plus beau jeu de la console. La végétation au début est juste spectaculaire.Bref, surement bien parti pour être le RPG de l'année, voire même un GOTY, malgré son statut de simple Extension...Source : member15179.html