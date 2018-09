Salut tout le mondeEt donc aujourd'hui sort l'épisode 20 de rétro teamg1 sur Animal CrossingL'épisode dure 10 minutesJe pense que les fans vont adorer, régalez-vousBon visionnage à tous et à toutes !

posted the 09/30/2018 at 05:40 PM by link84