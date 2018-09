Hello tout le mondeAprès seulement quelques mois d'utilisation, mon dur de Ps4Pro a déjà atteint a déjà atteint sa saturation niveau stockage.Je recherche une solution type disque dur externe pour continuer à jouer tranquillement sans avoir à effacer mes (gros) jeux en permanence, surtout que, comme vous le savez y'a du très lourd (dans tous les sens du terme) qui arrive le mois prochain.Aussi, j'envisageais une solution type Seagate ou Iomega 1TO en usb3.0 dans les 100 €.Et en farfouillant un peu, je suis tombé sur ce modèle :Je me demande simplement ce que ce dur avait éventuellement de particulier pour être catalogué "spécialement conçu pour PS4". Est ce simplement qu'il est pré-formaté en Fat 32 et en usb 3.0? Ou est ce que son débit est optimisé pour la console d'une façon qui m'est inconnue?Je vois pas la différence avec d'autre durs du même type en fait, et rien ne le précise dans la doc. Je vois ça comme une pirouette commerciale, mais peut être ai-je loupé quelque chose?Qui pourrait me donner un avis sur le sujet? Merci d'avance.