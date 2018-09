Voici une Information autour de la Ps4, de la Xbox One et de la Nintendo Switch, avec les jeux les mieux notés du mois de septembre :On commence avec un jeu Level 5 sur 3DS.Et sa deuxième version.Place ensuite à un portage sur Ps4.La version Ps4 du dernier Tomb Raider s'en tire bien.FIFA 2018 sur Nintendo Switch et l'Extension de Xenoblade Chronicles 2 sont ex-aequo.Et c'est le cas pour le dernier FIFA et Tomb RAider sur Xbox One.FIFA brille en fait mieux sur Ps4.Spider-Man obtient la médaille d'argent.Et la médaille d'or revient à Forza Horizon 4...Source : https://www.metacritic.com/game/xbox-one/forza-horizon-4