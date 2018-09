Au cours du livestream du Tokyo Game Show 2018 d’IGN Japon, les producteurs de Resident Evil 2, Yoshiaki Hirabayashi et Tsuyoshi Kanda, ont déclaré que Capcom percevait ce prochain remake comme un opus à part entière.



Le remake de ce classique 1998 est en cours de développement sur le moteur RE Engine de Capcom qui a été utilisé pour la première fois pour Resident Evil 7, paru en 2017. « Grâce au moteur, nous avons réussi à créer de superbes graphismes et sons,» a affirmé Hirabayashi. « En ce qui concerne le gameplay, nous avons reçu beaucoup de retours de Resident Evil 7 » a-t-il ajouté.



« RE Engine est un excellent moteur pour les essais et les erreurs, c’est pour cela que notre expérience avec les titres précédents utilisant le même moteur a grandement amélioré le nouveau Resident Evil 2, » a renchéri Kanda.







Les deux producteurs nous ont avoué qu’ils désiraient que la version 2019 de Resident Evil 2 soit davantage perçue comme un nouvel opus de la série, que comme un simple remake. Leur déclaration a du sens, car le remake semble bien être une évolution pour la série. Quand ils sont attaqués par des zombies ennemis, la saleté et les blessures apparaissent en temps réel sur les personnages. Les zombies réagiront et seront affectés différemment selon la manière dont vous les attaquez.



« Raccoon City aura la même atmosphère, mais les détails de la première rencontre entre les personnages ont été modifiés », a confessé Kanda.



Tout en visant une nouvelle expérience, les producteurs ont déclaré que « garder les choses Resident Evil » était leur priorité et qu’ils n’essayaient pas d’imiter les TPS occidentaux.



« Le jeu est parfaitement en accord avec l'ADN de Capcom et de Resident Evil. – c’est ce qui est le plus important pour nous », a assuré Kanda.



Resident Evil 2 devrait sortir le 25 janvier sur PS4, Xbox One et PC.



Source IGN france