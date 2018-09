Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Square-Enix vient de publier une vidéo mettant en vedette le producteur du jeu Dragon Quest XI, Hokuto Okamoto, et le réalisateur Takeshi Uchikawa. Dans la vidéo, les deux parties abordent de nombreux aspects du développement et de la localisation du jeu, et expliquent une fois de plus pourquoi la version 3DS ne se rendra pas dans l’ouest, car cela n’avait tout simplement aucun sens pour Square-Enix. Concernant le jeu Dragon Quest XI S sur Nintendo Switch, ils précisent que le jeu est encore en phase de développement, y compris la version japonaise, et que les développeurs prévoient donc que le développement prenne encore un certain temps...Source : https://www.dualshockers.com/dragon-quest-xi-s-nintendo-switch-time/