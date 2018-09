*TITRES POSSIBLES : Justice League: Crisis, Justice League: Nouvelle crise, Justice League: Crise infinie





*DÉVELOPPEUR : Rocksteady





*SUPPORTS : Xbox Scarlett / PS5 / PC. Vous apprendrez plus de détails sur le nouveau système Xbox plus tard cette année, avec une révélation complète au début de 2019. La version PS5 sera également annoncée début 2019.





*TYPE : Solo / Coop. Vous pouvez switcher entre les personnages comme dans Arkham Knight. La campagne peut être jouée dans les deux sens, mais il existe également un mode de jeu différent en multijoueur. Attendez-vous à une tonne de contenu DLC. Ils vont proposer quelque chose de similaire à Hitman avec ses DLC épisodiques.





*PERSONNAGES : Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Cyborg, Aquaman.





*VILLES : Metropolis, Gotham, Keystone, plus d’autres par DLC. Chaque ville est un peu plus grande que Arkham Knight.





*VILAINS : Le méchant principal est Starro. Au fur et à mesure que les contenus épisodiques se déroulent, vous verrez Brainiac et même Darkseid.





*HISTOIRE : Le jeu nous invite à découvrir les héros au début de leur carrière. Batman est toujours considéré comme une légende urbaine à l’extérieur de Gotham, Superman n’est pas encore le «protecteur du monde» et Wonder Wooman est toujours sur Themyscira. Aquaman est toujours dans la mer, Green Lantern est dans l’espace et Wally n’est même pas encore un héros.





*GAMEPLAY : Cela se joue comme les jeux Arkham avec un monde ouvert et un gameplay plus raffiné.





*DLC : Beaucoup de DLC verront le jour et proposeront de nouvelles villes et nouveaux personnages jouables. Green Arrow, Hawkgirl, Martian Manhunter et probablement beaucoup plus.



Ils s’attendent à ce que ce jeu perdure sur plusieurs années à l'image de Destiny.