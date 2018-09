]Après avoir traversé les 20 niveaux uniques du mode histoire, chacun peuplé de pièges mortels dont 6 gros boss, vous pourrez débloquer 26 autres stages de défi qui mettront à l'épreuve vos compétences en plate-forme.Astro et vous allez en effet croiser un large éventail d’ennemis, allant de chair à canon s’abattant sur Astro à des ennemis plus élaborés, tels que des ennemis électriques, tranchants, à pointes ou écrabouilleurs, qui demandent tous des techniques diverses pour être vaincus. Ces ennemis mortels bénéficient tous d’une conception de personnage précise afin qu’ils soient rendre crédibles en VR.En tant que joueur VR, vous existez également dans ce monde à la première personne, et des ennemis plus imposants n’hésiteront pas à vous attaquer, endommageant parfois votre visière ou bloquant votre vue, ce qui expose Astro à de nouveaux dangers. Avec votre corps, vous devrez esquiver les attaques en vous penchant, en donnant des coups de tête et en utilisant les gadgets de votre manette sans fil Dualshock 4 pour les contrer.Et bien sûr, vous vous retrouverez face à des boss à la fin de chaque monde. Ces boss sont énormes et créent une impression incroyable de surdimension en VR.