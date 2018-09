Après notre dossier sur l'arrivée de la Dreamcast vue par la presse spécialisée ( blog_article424533.html ), nous abordons aujourd'hui en toute logique la sortie de la PlayStation 2 sur notre beau et fantastique territoire français...Replongeons-nous dans les magazines de l'époque pour voir dans quel contexte l'arrivée de la console de salon la plus vendue de tous les temps (+ de 150 millions d'exemplaires) s'est déroulé...

Who likes this ?

posted the 09/29/2018 at 02:06 PM by gunhedtv