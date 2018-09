Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Le jeu LEGO Worlds propose des DLC gratuits et payants à ses utilisateurs sur toutes les plateformes. Sur Ps4 et Xbox One, que vous utilisiez le service gratuit ou les options payantes, vous pouvez accéder à tous les DLC. Sur Nintendo Switch, ce n'est pas le cas. Si vous ne possédez pas d'abonnement Nintendo Switch Online, vous ne pouvez pas accéder aux DLC payants ou gratuits....Source : https://www.gonintendo.com/stories/319415-lego-worlds-users-unable-to-download-free-paid-dlc-on-switch-with