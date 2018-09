D’après nos confrères espagnols de GeneracionXbox, le nom de code de la future Xbox n’est autre que Xbox Scarlet, comme l’affirmaient déjà de précédentes rumeurs. Selon le site, la console de Microsoft fonctionnera en grosse partie dans le cloud. Pour l’heure, la machine est encore en phase de conception. De nombreux éléments de sa fiche technique et de ses fonctionnalités sont encore à l’étude dans les locaux de Microsoft, tempère GeneracionXbox. Voici ce qu’on sait déjà sur la future Xbox Scarlet de Microsoft Selon les informations du site, Microsoft travaille actuellement sur le GPU de la Xbox. Grâce à une puce dédiée à la technologie Direct3D, la bibliothèque logicielle de Microsoft, le GPU de la console va pouvoir optimiser les performances du High Shader Language, le langage de programmation des cartes graphiques 3D. En bref, la console devrait proposer un rendu graphique de haut vol. Bien décidé à tirer parti au maximum du potentiel de son GPU, Microsoft a décidé de reléguer au SoC AMD de la console de nombreuses tâches secondaires. De cette façon, le GPU de la machine pourra se concentrer sur les performances visuelles. Sans surprise, Microsoft cherche à y inclure de manière native la technologie de Ray Tracing, une nouvelle méthode de calcul d’image en 3 dimensions, qui permet de concevoir des images photoréalistes. La Xbox Scarlet s’annonce comme un véritable monstre de puissance. Malgré tout, tous les jeux disponibles sur la console ne seront pas forcément proposés en 4K 60 fps, estime Stefano Pinna, PDG de Forge Studios, un studio de développement. Aux dernières nouvelles, Microsoft prévoit de lancer la Xbox Scarlet en 2020.

posted the 09/29/2018 at 12:19 PM by chester