Bonjour,Je vais acheté mes billets dans 2 semaines, je vais choisir Air China, direction l'Inde. Mais je déteste leur site, trop mal fait pour comparer les dates.Il y a quelques dates à 404,07€, c'est le prix que je souhaite payer (avec 8h de transit à l'aller et). Je pars presque 2 mois,(donc je souhaite trouver mes dates entre le 18 Janvier pour l'aller au plus tôt et revenir le 4 avril au plus tard).Par exemple j'ai trouvé du 6 février au 4 avril mais j'aimerai partir plus tôt si c'est possible et donc revenir plus tôt.Il n'y a pas un site ou l'on peut voir les prix directement mois par mois ? Par contre, je souhaite acheter directement via le site Air China car en cas de soucis, ils remboursent sans problème le billet d'avion même en économique sans assurance, ils vont garder une petite somme mais ça reste correct comparé à d'autres compagnies ou ils ne remboursent pas du tout en éco. (et puis j'ai le droit à deux fois 23kg de bagages avec Air China)Merci pour votre aide