Salut les gens, Voilà j'ai tétéchargé la bêta online de Soulcalibur 6 depuis hier. Je lance le truc et je reste bloqué sur l'écran titre. Il est écrit appuyer sur une touche mais rien ne se produit. J'ai même désinstallé la démo pour la remettre mais toujours rien. Suis-je le seul ? Un conseil ? J'ai envie de me castagner !

posted the 09/29/2018 at 10:34 AM by hisozac