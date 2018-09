Voici des Rumeurs autour des consoles qui succèderont à la Xbox one et à la Ps4 :Une nouvelle rumeur voudrait que Microsoft va nous fournir quelques détails sur leur prochaine console avant la fin de l'année, puis il y aurait complète début 2019. De plus, il semblerait que Sony annonce également la PlayStation 5 début 2019. On pourrait obtenir des détails sur la nouvelle console de Microsoft lors de la conférence X0 qui a été annoncée à Mexico, et qui se tiendra le 10 novembre. Microsoft devrait lancer deux appareils, l’un fonctionnant de manière traditionnelle, et l’autre étant entièrement dédié à la diffusion de jeux sur le Cloud, comme l’indiquent les rumeurs précédentes.Cette rumeur corroborerait avec l'autre rumeur sur le prochain jeu des Studio Rocksteady, qui travaillerait sur un jeu Justice League, qui devrait sortir l'année prochaine, sur les consoles de nouvelle génération, à savoir la Ps5 et la Xbox Scarlett. Début de réponse début novembre…Sources : https://www.true-gaming.net/home/380027/ et https://mp1st.com/news/rumor-rocksteady-new-game-to-be-justice-league-title-coming-in-2019-will-be-for-next-gen-platforms