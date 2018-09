Le jeu est disponible depuis le 22 mai 2018 sur PC/Switch Accrochez-vous, joueurs de Runner3 ! Nous avons un patch majeur avec beaucoup de nouveaux ajouts en route ! Nous aurons également d’autres nouvelles intéressantes à vous annoncer très prochainement. Restez à l'écoute pour plus de détails et merci pour votre patience!

posted the 09/28/2018 at 11:53 PM by nicolasgourry