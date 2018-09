Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry V :Le jeu Devil May Cry 5 tournera apparemment en 4K/60FPS sur Ps4 Pro. Le producteur du jeu, Matt Walker, l'a confirmé sur Twitter lorsqu'on lui a demandé si le jeu allait être amélioré sur Ps4 Pro, comme les précédents jeux Capcom comme Resident Evil 7. Bien que ce soit une bonne nouvelle et que cela vienne de la part du producteur du jeu, il se peut qu'il ne s'agisse pas de 4K natif, mais probablement à une résolution dynamique allant jusqu’à 2160p, contrairement à la version Xbox One X. Pour rappel, le jeu sortira le 08 mars 2019 sur Ps4 et Xbox One...Source : https://gearnuke.com/devil-may-cry-5-on-ps4-pro-runs-at-4k-and-60fps/