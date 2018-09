Et oui, il y a 28 ans jour pour jour Nintendo sortait ̶s̶a̶ ̶G̶a̶m̶e̶B̶o̶y̶ pardon son game boy !Imaginée par le regretté Gunpei Yokoi, la machine à l'architecture sciemment bridée (sauf le processeur, assez costaud pour l'époque) afin d'en limiter le prix et la consommation électrique va tout écraser sur son passage, le concurrent de toujours Sega aura beau lui opposer une Game Gear nettement plus avancée techniquement, cette dernière ne fera que de la figuration face à la portable monochrome.Sega c'est plus fort que toi.. mais pas longtemps par contre !La machine connaîtra de nombreuses déclinaisons ( avec une coque de couleur (la série play it loud) , pocket, light, color ) et son succès perdurera pendant de nombreuses années,Des accessoires sortiront à la pelle, comme le duo game boy camera et gmae boy printer, un appareil photo numérique dans une cartouche et une imprimante, un tuner tv...ou une machine à coudre connectée...si, si !On retrouvera aussi énormément de bonnes exclusivités, dont le meilleur Zelda 2D ( et ouais) , la série des marioland (sans myamoto) et des warioland, le début de la saga des secret of avec Mystic quest, gargoyle's quest , pokemon j'en passe..On a aussi vu débarqué des jeux de tous les genres sans exceptions et même des adaptations improbables comme GTA :ou encore Resident evil :et même un metal gear exclusifBref avec 118 millions de consoles vendues (game boy et game boy color ) on peut dire que le pari de Nintendo et de Gunpei Yokoi a été un coup de maître.Sur un plan plus personnel, j'ai une affection toute particulière envers cette machine, qui a été ma première console et qui est encore aujourd'hui la seule que j'utilise chaque jour.Sur ce je vous laisse je vais me faire une partie de Yoshi's Cookie