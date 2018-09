C'est pas souvent qu'on reçoit des jeux super Nintendo neufs, et encore moins souvent des éditions collectors !C'est pourtant ce que le facteur m'a gentiment déposé dans la boite aux lettres,voici donc la compilation Super R Type et R Type 3 !Petit point nostalgeek, Super r type est sorti en mai 1992 accompagnant la sortie de la super nintendo , il souffre malheureusement comme pas mal de titres en début de vie de la machine de gros ralentissements.Si Super R type propose des niveaux déjà vus dans R Type 2 et des inédits, R type 3 est quand à lui une exclusivité de la machine, l'arcade ayant eut le droit au superbe R Type Leo, qui s'offre le luxe de tourner parfaitement sur la super Nintendo. Notez que comme un bon paquet de jeux super Nintendo, il se retrouvera adapté sur GBA, les portages cette nouveauté, n'est ce pas ?La cartouche est accompagnée de son petit coffrets avec quelques goodies, on retrouve donc :Un certificat d'authenticité, le truc que je vais poser au mur avec mes diplômes bien sûrUn carnet de note où je cite " vous pourrez documenter toutes vos aventures", ce qui chez moi se résume assez facilement par " j'étais content j'avais la force, la bonne arme, j'ai pris une boulette, j'ai ragé."Des autocollants et trois cartes postales dans une enveloppe :Des pin's, ouais des pin's, le trip 90's à fond, je vais enfiler mes pump, boire mon tang et mettre mes pins !Et enfin la boite, le manuel et la cartouche du jeu (enfin des jeux ) :Vous noterez la couleur de la cartouche : sur les 2800 coffrets distribués en Europe, seulement 1000 (dont 400 en France ) ont cette cartouches, pour les autres elle est noire.Au final pour une soixantaine d'Euros je trouve ça sympa comme petit collector, d'autant que ces jeux sont vraiment excellents ( surtout le 3 )Petit Bonus :