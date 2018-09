Hello,

Fidèle à mes habitudes je fais les jeux avec quelques mois de retard histoire de faire des économies (payé 20 euros) et de voir les principaux bugs de sortie anticipée évincés par les patchs.

D'ailleurs pour commencer sur les bugs, je n'en ai pas encore vu au bout d'une quinzaine d'heures de jeux (sauf des dialogues qui se chevauchaient quand je passais rapidement).



Le début du jeu est un peu lent, on a envie de se balader dans l'univers et on se tape des quêtes fedex pendant tout le tuto qui dure quand même deux heures à vue de nez. En même temps ça permet de commencer doucement et de voir une jolie écriture des personnages, avec un élément déclencheur du récit vraiment fort. En plus on garde pas mal le contrôle de cette scène (fuite), on est pris aux trippes et on craint vraiment de ne pas pouvoir s'échapper.

Pour la suite j'ai essayé de sortir rapidement des obligations narratives et ce n'était pas une bonne idée, car le tuto continue finalement et nous met en proie à des difficultés relativement abordables.

Je dis relativement, car je suis tout de même embêté lors de certains passages, en me demandant comment lesdéveloppeurs ont imaginé qu'on pourrait finir les quêtes.

Par exemple, je dois tuer deux mecs pour avoir un renseignement, mais ils sont hyper plus balèzes que moi (armures, boucliers) et les combattre en même temps c'est pas prévu par le jeu vu l'enfer de la confrontation.

J'aurais pu mentir au commanditaire en disant que je les avais tué mais j'ai eu comme un doute sur la réussite par cette voie... du coup j'ai attendu jusqu'à la nuit et j'ai affronté les 2 brigands en pyjama et sans armes (lol). bon ça m'a quand même pris énormément de temps car j'ai dû les toucher 20 fois chacun pour qu'ils meurent (mais comment est-ce possible, ils étaient en chemise de nuit quoi). Grosse satisfaction tout de même pour cette idée, mais sinon comment on fait pour réussir cette quête???

Autre problème, je tue un mec et je laisse passer du temps avant de piller son cadavre. On me dit que je dois chercher ses effets au presbytère mais c'est fermé et le système de crochetage est juste complètement loufoque…



De manière générale le jeu est assez peu guidé par moment et ça fait du bien, on se sent perdu ce qui est rarement le cas dans tous les derniers open world que j'ai pu faire. Même quand tu as un repère sur la map c'est assez chaud d'identifier le lieu, et souvent tu dois chercher dans une zone assez vaste. C'est bien, ça demande un peu d'intelligence.

Le jeu ne te met pas en face de gros monstres épiques et pourtant la satisfaction naît de réussites toutes simples (au bout de 10 flèches j'en ai enfin réussi à buter ce putain de lapin... j'ai battu mon premier mec à l'épée, etc.). Le jeu demande à être malin car il ne t'offre pas tout sur un plat. Il est même très obscur sur certains mécanismes pour te laisser découvrir ça comme un grand, apprendre par l'erreur.

Là j'en suis à la scène où j'ai bu un coup avec le prêtre, très sympa cette histoire!

Graphiquement sur one X, franchement je m'attendais à pleins de bugs et tout, et en fait c'est grave beau… surtout dans la campagne, la forêt (moins les villes).

Pas mal de clipping sur la végétation et les pnj par contre



J'y retourne, un avis plus poussé un peu plus tard!