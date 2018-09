On connait déjà le GOTY alors qu'il n'est même pas encore sorti.

Organisés le 6 décembre prochain et permettant aux fans du jeu vidéo de découvrir de nombreuses vidéos inédites de leurs jeux favoris, les Game Awards sont également l'occasion de récompenser une nouvelle fois les meilleurs titres de l'année. Pour être sûr que ces récompenses aient un sens aux yeux des joueurs, l'événement s’est constitué un jury de choc qui invite au respect. Pour découvrir quels sont les membres de l'industrie qui seront amenés à se prononcer pour les différentes catégories de cette édition 2018, nous vous laissons parcourir la liste présente ci-dessous et nous faire part de vos avis à son sujet. Hideo Kojima (Director, Kojima Productions ???????????) Todd Howard (Executive Producer & Director, Bethesda Game Studios) Jenova Chen (Co-Founder/Creative Director, thatgamecompany) Megan Ellison (Founder/CEO, Annapurna Pictures) & Annapurna Interactive Maja Moldenhauer (Artist & Producer, Studio MDHR) Vince Zampella (CEO, Respawn Entertainment)

