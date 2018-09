En parlant de rétro, il semble qu'il y a beaucoup de voix disant "Je veux Shenmue I & II pour Nintendo Switch" sur la scène SEGA AGES.On remercie les fans d'aimer Shenmue. Personnellement, je pense que ce serait bien de pouvoir faire Shenmue sur Switch et pouvoir jouer n'importe où ... (rire).Je ne sais pas si cela peut être réalisé, mais j'accepte l'opinion des fans. Bien que cela puisse prendre du temps pour répondre, j'aimerais le considérer.Si vous jouez à Shenmue sur Switch, essayez de jouer en marchant dans le vrai Yokosuka .... Tout semble intéressant.Ça sonne bien (rire). En fait, certaines personnes font "Je marche dans le monde de Shenmue maintenant!" Alors qu'elles portent une caméra d'action et marchent à Yokosuka. Parce qu'il est le réalisme de l'endroit en 1986 c'est ce qu'on a voulus reprduire ensemble, je pense que découvrir maintenant Yokosuka a l'aide de la switch peut être intéressant.Personnellement j'ai finis les 2 jeux sur Play4, et s'il sort sur switch jle prends jme refais le 1 , par contre le 2 non mdrrrrrrr4Gamer:レトロと言えば,先日のSEGA AGESステージで「Nintendo SwitchにもシェンムーI&IIが欲しい」という声が多いと紹介されていましたね。野口氏:シェンムーはファンの皆さんがひたすら愛してくれていて,本当に感謝でいっぱいです。個人的にも,どこでもSwitchでシェンムーができたらいいな……とは思います(笑)。笠原氏:実現できるかは分かりませんが,ファンの意見は受け止めています。回答まで時間を要することはありますが,検討していきたいと考えています。4Gamer:Switchでシェンムーを遊べたら,プレイしつつ実際の横須賀を歩いてみる……なんてのも面白そうです。シェンムー I&II野口氏:いいですねえ(笑)。実際,アクションカムを着けて横須賀を歩きながら「俺は今,シェンムーの世界を歩いてるぜ!」とやってくれている人もいます。いかにリアルな1986年を再現するかと色々な資料をまとめて皆で作ったゲームですので,今の横須賀を歩いていてもモチーフになったものを見つけられると思います。