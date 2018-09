Bonjour/Bonsoir à tous Petit plaisir coupable après avoir vendu mon ancien home cinema et mon ancien video projecteur. J'ai decide de prendre le Xiaomi Mi Laser J'ai longtemps hésité entre la version chinoise et la version fr est la méga bon plan pour la version fr. Sur la fnac pour les adhérents il est à 1805€ Sur la fnac 130€ de cheques cadeaux acheté = 150€ (2 max par compte) Créer 6 comptes gmail Vidéo projecteur est à finalement à 1560€ garantie 2 ans sans peur d'avoir des frais de douanes Maintenant ces tickets sont valables jusqu'au 31 octobre si entre temps il y a une autre offre il pourra être encore moins cher ! Pour compléter cette petit bête finis les colonnes d'enceintes un peu partout j'ai décidé de prendre ce combo https://www.ubaldi.com/son/barre-de-son/yamaha/barre-de-son-yamaha--musiccast-ysp-5600-nssw300-black--210573.php à 1789€

posted the 09/28/2018 at 03:11 PM by omso