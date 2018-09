Salut tout le monde!Comme l'indique le titre, j'organise un petit concours pour gagner Dragon Quest XI Sur PS4!Vue que j'ai déjà gagné un jeu ici et que c'est toujours un plaisir de troller gaiement tous ensemble, je tenais à vous en faire profiter aussi.Bref, ça se passe sur Twitter et le tirage au sort aura lieu le 15 Octobre pour que vous puissiez bourrer le jeu avant Read Dead Redemption 2 ou (vous) faire un joli cadeau en fin d'année!Bonne chance à tous!

Who likes this ?

posted the 09/28/2018 at 02:30 PM by micablo