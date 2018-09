Salut tout le monde!Aujourd'hui super nouvelle! Puisque à la demande de certains,Les anciens articles et de ce fait les nouveaux seront en Anglais ainsi qu'en Français = ) J'en conviens, tout le monde n'est pas Anglophone, et la barrière de la langue peut être un frein à pas mal de monde.Je pense que se sera plus facile pour vous de suivre le développement maintenant = )Aussi, l'occasion de vous montrer les dessous du dev avec cette vidéo retraçant les étapes de création des murs qui fait office de complément à l'article: http://juliengalibert.com/fr/2018/09/27/final-fantasy-tactics-advance-2-3d-fanart-construction-des-murs/ Voilà!Je rappelle que vous pouvez me suivre sur mon site web, il y a régulièrement du contenu! : http://juliengalibert.com/fr/accueil/ Ma page facebook: https://www.facebook.com/YurieDesign Mon twitter: https://twitter.com/JulienPika ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer cette petite aventure avec vous = )On se retrouve bientôt! Passez un bon week end !