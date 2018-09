Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Contrairement aux rapports précédents, le motion control n’est pas nécessaire pour attraper un Pokemon dans les jeux Pokemon : Let Go, Pikachu! et Pokemon : Let Go, Eevee! en mode portable, selon une déclaration de Nintendo. En effet, selon les dires d’un représentant de Nintendo repris par IGN, les jeux n'exigent pas des joueurs qu'ils utilisent le motion control ou des gestes physiques en mode portable. Au lieu de cela, les joueurs peuvent utiliser le joystick sur le Joy-Con de gauche pour viser et appuyer sur le bouton A pour lancer une Pokéball. Le motion control des Joy-Con ou la Poké Ball Plus sont destinés à améliorer l'expérience de jeu, mais ne sont pas nécessaires. Un représentant de The Pokemon Company a confirmé à IGN qu’il n’y a pas de fonction pour désactiver le motion control, mais que cela n’affecte pas la capacité de ce joueur à utiliser les boutons et les manettes pour jouer au jeu, en mode docked. Pour rappel, les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sortiront le 16 novembre prochain…Source : https://www.resetera.com/threads/ign-pok%C3%A9mon-lets-go-works-without-motion-controls-but-theres-a-catch.71462/