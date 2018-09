A moins d’un crunch à vous mettre une centaine de développeurs en arrêt maladie, on voit mal comment Yôkai Watch 4 pourrait sortir en l’état d’ici cet hiver. Pour sa première apparition sur Switch après avoir fait les beaux jours de la 3DS, la série phare de LeveL-5 accuse déjà un peu le coup, comme Inazuma Eleven qui jouxtait le stand d’ailleurs. La course contre la montre ne fait que commencer.

on en parle de la démo a 10fps ?ça deviens une routine de voir des projets switch dans des états pas possible ...ça sens le dev rushé pour le film et surement un tit naufrage.preview de gamekult de la demo :