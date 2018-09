Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence avec le Trophée aide Lune issu du jeu The Legend of Zelda : Majora's Mask. Elle apparaît dans le ciel avant de lentement s'approcher du centre du stage. À l'impact, elle cause d'importants dégâts aux combattants situés à proximité d'elle.Puis à l'Objet Faux de la Mort. Avec une attaque Smash bien placée, cette Faux peut mettre K.-O. un adversaire ayant déjà des dégâts élevés. Si une aura noire enveloppe votre cible lorsque vous effectuez votre attaque, le K.-O. est instantané.Le Stage Brinstar se situe sous la surface de la planète Zèbes, lieu emblématique de la série Metroid. La marée d'acide peut infliger de lourds dégâts à quiconque aurait le malheur de se faire happer, mais elle peut également se révéler bien utile pour revenir innopinément sur le stage.La Musique "Battle! (Steven)" signé Soshi Abe rappellera les combats contre des Pokémon Acier de Pierre.Le Combattant Lucina étant le combattant écho de Marth, elle possède des attaques standard et spéciales similaires à ce dernier. Cependant, si les attaques de Marth sont plus efficaces s'il frappe de la pointe de son épée, celles de Lucina conservent leur pleine puissance peu importe la partie de sa lame qui touche sa cible.Enfin, le Combattant Lucario est le seul combattant dont la puissance d'attaque augmente à mesure qu'il subit des dégâts. C'est le combattant idéal pour quiconque aimant les retournements de situation spectaculaires. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://twitter.com/SmashBrosJP/status/1045483227845025792