Voici une Information autour du jeu Resident Evil 2 Remake :Capcom diffuse ces Images :Elles illustrent le travail effectué sur le titre sorti en 1998. Le jeu Resident Evil 2 Remake utilise le nouveau moteur RE développé par Capcom, utilisé également pour le jeu Resident Evil 7 et il pour le prochain jeu Devil May Cry 5. Pour rappel, le jeu Resident Evil 2 Remake sortira le 25 janvier prochain, sur Ps4, Xbox One et PC...Source : https://gearnuke.com/resident-evil-2-remake-official-old-vs-new-comparison/