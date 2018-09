Let's Play

Franchement, je ne sais pas comment je me suis démerdé, mais je crois avoir fait le pire score possible sur Vaiana Bleu Lumière (en version japonaise s'il vous plait)...Bon, blagues à part, c'est vachement dur comme jeu de rythme, mais les sensations sont vraiment bonne... Plus qu'à s'entraîner toute la soiréeJe recommande par contre vivement la version à 109€ avec le tatacon (chez amazon par exemple : https://amzn.to/2N6LFOL ) les sensations sont bien meilleures qu'avec les Joycons, même si les vibration HD font le taff (et que c'est pratique pour jouer à deux ou en mode portable).En tous cas, heureux de voir la série débarquer chez nous en Europe, on peut espérer un épisode avec des musiques issues des Antilles pour jouer au Tibwa et au Tambour bélé virtuel u_u !