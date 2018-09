Voici des Images du jeu Days Gone :Bend Studio dévoile trois nouvelles images du jeu :Elles sont tirées dela version Ps4 Pro. Pour rappel, le jeu sortira le 22 février 2019...Source : https://www.resetera.com/threads/new-days-gone-ps4-pro-screens.71349/

posted the 09/27/2018 at 08:06 PM by link49