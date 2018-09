Nintendo Difference

[...]Velocity 2X est l'un des meilleurs shoot them up de ces dernières années et c'est fort logiquement que FuturLab, son développeur, souhaite en faire une suite. Le seul problème se situe dans le fait que les éditeurs vers lesquels le studio s'est tourné ne sont pas encore tout à fait convaincus et attendent de voir les ventes sur Nintendo Switch avant de se prononcer sur le financement d'une suite.C'est ce qu'explique à travers plusieurs Tweets FuturLab, qui détaille que les ventes physiques du jeu sur PS4 et Vita étaient si catastrophiques, qu'ils ne peuvent plus compter sur le soutien de Badland, l'éditeur de ces versions. Le jeu ayant été gratuit avec l'abonnement PS Plus chez Sony, il est très compliqué pour FuturLab de donner des chiffres concrets aux éditeurs. Enfin, ils ont également joué de malchance sur PC avec l'arrivée de Windows 10 qui a créé à l'époque un bug critique dans le jeu chez les possesseurs de cartes Nvidia. Un bug que la team a mis près d'un an à résoudre, faisant s'effondrer de fait les ventes du jeu. Un brin de malchance donc qui explique qu'aucun éditeur ne veuille prendre le risque de produire une suite.