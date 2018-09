Nouveau rapport autour des manettes suret c'est sans surprise la manette la plus utilisée est celle de, l'excellent padreprésentede part de marché, en second position on retrouve ladeavecun chiffre élevé quand on sait que la compatibilité native avec les jeux est assezrécente, elle est suivie de très près par la manetteavecEn quatrième position on retrouve la vieillissantede laqui n'est pas en reste avecde partde marché. Lesrestants représentent les différents contrôleurs comme leou la nouvelle manette delaet bien d'autres.