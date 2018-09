Prévu pour 2019, Vader Immortal : A Star Wars VR Series, sera écrit et produit par David S. Goyer et se divisera en 3 épisodes. Chacun d’eux prendra place entre les films "La Revanche des Sith" et "Un Nouvel Espoir", tout en faisant la connexion avec "Les secrets de l’Empire" sans que l’on en sache plus pour le moment.



Ce titre à destination de l'Oculus Quest dont nous vous parlions tout récemment, vous enverra à la rencontre de Dark Vador sur Mustafar et vous serez bien évidemment équipé du mythique sabre laser.



Nous n’avons pas plus d’informations pour le moment, mais Léo (l’un des participants à ce projet) se montre déjà très enthousiaste :



"Nous avons une équipe formidable à San Francisco, c’est vraiment un privilège de travailler sur un projet qui rassemble des gens brillants de tant de domaines différents, et de voir ce qu’ils peuvent créer ensemble."