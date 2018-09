La beta de Soul Calibur 6 est dispo en pre-téléchargement pour la taille de 2,72 Go, autre détail est que vous n'aurais pas besoin de PS+ pour le tester sur PS4, mais pour le teste sur Xbox One l'abo Xbox Live Gold est obligatoire. La beta débutera demain à 17H heure FR. Vidéo recap du contenu de la beta:

posted the 09/27/2018 at 03:03 PM by foxstep