Voici des Images concernant le jeu Kingdom Hearts III :Ils illustrent ce qui avait été dévoilé lors du dernier Tokyo Game Show. Pour rappel, le jeu sortira le 29 janvier chez nous sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.khinsider.com/news/KINGDOM-HEARTS-3-featured-in-Post-TGS-issue-of-Famitsu-13467

Who likes this ?

posted the 09/27/2018 at 12:25 PM by link49